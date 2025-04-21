برعاية أمير الشرقية وتنظيم الغرفة والهيئة الملكية.. انطلاق منتدى الجبيل للاستثمار.. الأحد

البلاد – الدمام

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، فعاليات “منتدى الجبيل للاستثمار 2025” الذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالشراكة مع وزارة الاستثمار يوم الأحد القادم، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل لمدة يومين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن المنتدى يسعى من خلال الخبراء المشاركين فيه إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وهو ما ينعكس على حجم الاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن المنطقة الشرقية تتميز بالقوة الاقتصادية، إضافة إلى الممكنات والدعم غير المحدود التي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الاقتصادي.

وقال إن مدينة الجبيل الصناعية تعد إحدى أهم المدن الصناعية في المملكة وتتميز بمكانتها الاقتصادية الكبيرة وغناها بالموارد الطبيعية؛ مما يسهل إنشاء الصناعات المختلفة، وتضم العديد من المصانع والشركات الكبرى في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والمواد الكيميائية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود بن صالح الذيب إلى التوجهات الحكيمة من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تُعطي الدافع والقدرة والتمكين على مواجهة التحديات وتذليل الصعوبات ، لتكون مدينة الجبيل الصناعية أيقونة صناعة وحياة، وعلامة فارقة في خارطة الصناعة على مستوى العالم.