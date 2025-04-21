الرياضة الكأس الفضية لفئة تحت 12 عامًا| أكاديمية مهد تختتم مشاركتها في بطولة “موندياليتو 2025” بإسبانيا

الرياض – هاني البشر

اختتمت أكاديمية مهد الرياضية مشاركتها في بطولة “موندياليتو 2025” الدولية، التي أُقيمت في مدينة سالو الإسبانية خلال الفترة من 10 إلى 20 أبريل، بمشاركة ثلاث فئات سنية: تحت 12 سنة، تحت 11 سنة، وتحت 9 سنوات. وجاءت مشاركة الأكاديمية في هذه البطولة العالمية ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير المواهب الوطنية، وتوسيع آفاقهم عبر الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة من شتى أنحاء العالم. وواجهت فرق الأكاديمية خلال البطولة أندية مرموقة، من أبرزها نادي ليفربول الإنجليزي، إلى جانب أندية أوروبية وأمريكية ولاتينية كبرى. وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث خاضت كل فئة من فئات الأكاديمية “ستة” مباريات ضمن مجموعات منفصلة، وتمكنت فئة تحت 12 سنة من تحقيق إنجاز مميز بحصولها على الكأس الفضية، في خطوة تعكس تطور الأداء الفني وتنامي الخبرات لدى لاعبي الأكاديمية. وتُعد هذه المشاركة الدولية امتدادًا لنهج أكاديمية مهد في بناء جيل رياضي سعودي متميز، عبر توفير بيئات احترافية وتمكين المواهب من خوض تحديات عالمية تساهم في صقل مهاراتهم وتحفيزهم نحو مزيد من التطور.