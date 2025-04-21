القوات البرية تحصد الذهبية والبرونزية في المسابقة الدولية لروح الفريق في باكستان

البلاد – جدة

حققت القوات البرية الملكية السعودية المركزين الأول والثالث في المسابقة الدولية الثامنة لروح الفريق 2025، التي نظمها الجيش الباكستاني في جمهورية باكستان الإسلامية، بمشاركة 23 فريقًا يمثلون 19 دولة.

ونال الفريق الأول الميدالية الذهبية، فيما حصل الفريق الثاني على الميدالية البرونزية، وذلك بعد أداء ميداني مميز عكس مستوى الجاهزية والاحترافية في مختلف الظروف العملياتية.

وضم الفريقان 16 متسابقًا من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، وامتدت المنافسات على مدار 65 ساعة متواصلة، لمسافة تجاوزت 70 كيلومترًا، مع تحميل تجهيزات ميدانية تجاوزت 35 كغم في بيئات متنوعة وظروف مناخية صعبة.

وتنوعت اختبارات المسابقة لتشمل فرضيات عملياتية وتكتيكية دقيقة من أبرزها: أمر العمليات، والملاحة، وحقل الألغام، ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، والاستطلاع، وتوجيه المدفعية، والتعامل مع المصابين، وإدارة الإعلام، والتعامل مع الأسرى، والاشتباك مع العدو، وإخلاء المصابين، والمهارات الميدانية، وملف الهدف، والاتصالات، والعبور المائي، وتقارير الدوريات.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على ما تتمتع به القوات البرية الملكية السعودية من كفاءة ميدانية عالية، وقدرة على المنافسة والتميز في المحافل العسكرية الدولية.​