الفيصل: صلاح يناسب الدوري السعودي.. ولكن لم نفاوضه

البلاد- جدة
نفى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في حديث لسموه- على هامش حضوره فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 بحلبة كورنيش جدة، التي اختتمت مساء الأحد- ما تردد خلال الفترة الماضية، عن ارتباط محمد صلاح الدولي المصري وهداف ليفربول، بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي.
فعلى مدار أشهر طويلة تناولت تقارير إعلامية سعودية وعالمية إمكانية رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي، وارتبط اسمه بأكثر من ناد؛ أبرزها الاتحاد والهلال، قبل أن يجدد قائد المنتخب المصري وهداف الدوري الإنجليزي عقده مع نادي ليفربول.
وقال الفيصل:” صلاح لم يكن محل تفاوض؛ كي ينضم لأحد الأندية، لكنه يناسب الدوري السعودي، من حيث كونه لاعبًا عربيًا مسلمًا”.
وأضاف:” صلاح نجم كبير، ويناسب هوية الكرة السعودية، لكنه اتخذ قرارًا بتجديد عقده مع ناديه، وأعتقد أن ارتباط اسمه بالانتقال للدوري السعودي، لم يرتق إلى وجود مفاوضات.. لكن هذا أمر جيد على أية حال”.
وأضاف:” الآن نلاحظ ونتابع أن أي لاعب يريد تجديد عقده مع ناديه، يتم ربط اسمه بالدوري السعودي، لكن 90% من هذه الأنباء ليست صحيحة”.
وشدد الفيصل:” لدينا إستراتيجية واضحة في التعاقد مع اللاعبين، رغم أن البعض يرشح العديد من الأسماء للانتقال إلى الدوري السعودي”.