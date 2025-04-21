السوق السعودي يغلق مرتفعاً

البلاد – الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” تعاملات الأحد باللون الأخضر كاسبا 73 نقطة عند مستوى 11,626 نقطة ، بدعم من قطاع الطاقة والبنوك والمواد الأساسية والمرافق العامة وبتداولات 3.6 مليارات ريال، وسجلت أسهم 199 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 37 شركة على تراجع.

شهدت التداولات ارتفاع سهم أرامكو السعودية 1 % عند 25.70 ريال ، وسهم المراعي 2 % عند 53.50 ريال، كما أنهت أسهم جبل عمر، والمملكة، ولازوردي، وهرفي للأغذية، والخليج للتدريب، ومكة، ومجموعة صافولا، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و8 %.

وتصدر سهما الكابلات السعودية، والطباعة والتغليف، ارتفاعات السوق بنسبة 10 % عند 135.40 ريال، و11.56 ريال، على التوالي ، وارتفع سهم شاكر، بنسبة 5 % عند 29.90 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.