التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال والشباب

محمود العوضي- جدة
انتهى الشوط الأول في ديربي الرياض، الذي يجمع الهلال مع الشباب، على ملعب المملكة أرينا،
ضمن الجولة 29 من دوري روشن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
سجل للشباب بودينس، وأدرك سافيتش التعادل للهلال.
هددددددف⚽!
الأول للشباب.. قذيفة بودينس تعلن أول الأهداف🔥⚽
الهلال 0 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الشباب | #SSC pic.twitter.com/NCcQQMwtGK
— SSC (@ssc_sports) April 21, 2025
هددددددف⚽!
التعادل يحضر.. الهلال يعود بأقدام سافيتش🔥⚽
الهلال 1 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الشباب | #SSC pic.twitter.com/4aJlN0LSHg
— SSC (@ssc_sports) April 21, 2025