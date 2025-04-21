الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال والشباب

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1446 هـ      21 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

انتهى الشوط الأول في ديربي الرياض، الذي يجمع الهلال مع الشباب، على ملعب المملكة أرينا،

ضمن الجولة 29 من دوري روشن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سجل للشباب بودينس، وأدرك سافيتش التعادل للهلال.

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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