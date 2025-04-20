28 عملية لزراعة القوقعة للأطفال بجمهورية كينيا

واس – نيروبي

أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جمهورية كينيا أمس 28 عمليةً لزراعة القوقعة السمعية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام -ولله الحمد-، وقُدمت خدمات تأهيل النطق والتخاطب لـ 28 طفلًا، ونُظمت 28 جلسةً تثقيفيةً لذوي الأطفال استفاد منها 50 فردًا، ضمن برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال الكينيين والصوماليين في كينيا، بمشاركة 20 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.