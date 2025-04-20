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28 عملية لزراعة القوقعة للأطفال بجمهورية كينيا

صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1446 هـ      20 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

واس – نيروبي

 أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جمهورية كينيا أمس 28 عمليةً لزراعة القوقعة السمعية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام -ولله الحمد-، وقُدمت خدمات تأهيل النطق والتخاطب لـ 28 طفلًا، ونُظمت 28 جلسةً تثقيفيةً لذوي الأطفال استفاد منها 50 فردًا، ضمن برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال الكينيين والصوماليين في كينيا، بمشاركة 20 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

 ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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