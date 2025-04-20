الرياضة نفاد التذاكر واجتماعات متتالية ووعود بالتعويض.. أجواء إيجابية في الاتحاد قبل موقعة الاتفاق

محمد بن نافع- جدة خيمت الأجواء الإيجابية على الفريق الاتحادي قبل مواجهته المرتقبة والمهمة التي تجمعه بضيفه الاتفاق غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث شهد الأجواء الاتحادية تحركات إدارية على كافة المستويات بعد الخسارة الأخيرة أمام الفتح،التي رافقها غضب جماهيري كبير جداً، طالب بتحركات إدارية وفنية لانتشال الفريق من خسارة الفتح. وبحسب مصادر “البلاد”، فقد حصلت الإدارة على وعود من اللاعبين بالظهور بالمستوى المأمول في مباراة الفريق المقبلة، والعودة مجدداً لطريق الانتصارات والمحافظة على حظوظ الفريق الكبيرة في تحقيق لقب دوري روشن. من جانبها، لاتزال الجماهير الاتحادية تقف وتدعم فريقها؛ حيث نفدت تذاكر المباراة قبل 24 ساعة من المواجهة، وهو مايعطي مؤشرات كبيرة بثقة الجماهير الاتحادية في فريقها، خصوصاً بعد التحركات الأخيرة التي شهدت أيضاً اجتماعات إدارية وفنية بحضور المدير الفني لوران بلان.