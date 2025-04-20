الرياضة ميدان الجنادرية يستضيف نهائي دوري هجان

إقامة شوط نسائي للمرة الأولى وجوائز مالية تتجاوز المليون ريال الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل نهائي النسخة الرابعة من دوري “هجان” لعام 2025، الذي انطلق في يناير الماضي تحت إشراف الاتحاد، وأقيم في 9 مناطق، بمجموع جوائز مالية تتجاوز المليون ريال. وانطلقت المرحلة التمهيدية يوم 4 يناير 2025 من ميداني الطائف وسكاكا، ثم في ميداني الرياض وحائل يوم 11 من الشهر نفسه، وأقيمت السباقات في ميداني القصيم ونجران وتبوك يوم 18 يناير، فيما استكملت في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة والسيح بمحافظة الأحساء يوم 25 من الشهر ذاته، فيما يقام النهائي في الـ26 من شهر أبريل على ميدان الجنادرية، حيث يشهد للمرة الأولى في تاريخ الدوري إقامة شوط نسائي، بالإضافة إلى شوطين مخصصين للرجال. ورُصدت مبالغ مالية للمرحلة التمهيدية، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 5000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3500 ريال، والثالث على 2500 ريال، والرابع 2000 ريال، والخامس 1000 ريال؛ حيث توزع المبالغ بالتساوي بين المالك والهجان لكل جائزة. وستُمنح مبالغ مالية قيمة في المرحلة النهائية للسباق توزع مناصفة بين المالك والهجان؛ إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على كأس البطولة ومبلغ 100 ألف ريال، والحاصل على المركز الثاني 25 ألف ريال، بينما ينال صاحب المركز الثالث مبلغ 10 آلاف ريال، والرابع 9 آلاف ريال، والخامس 8 آلاف ريال، والسادس 7 آلاف ريال، فيما ينال صاحب المركز السابع 6 آلاف ريال، والثامن 5 آلاف ريال، و التاسع 4 آلاف ريال، والعاشر 3 آلاف ريال. يأتي تنظيم دوري “هجان” ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لدعم الهجانة السعوديين من الجنسين، وتعزيز رياضة الهجن في مختلف مناطق المملكة، كما يسعى الاتحاد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بالرياضة إلى معايير عالمية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال حوكمة السباقات، تقديم الخدمات للمُلاك والميادين، وتوفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة العريقة.