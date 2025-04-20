غرفة الرياض

عقدت غرفة الرياض ورشة عمل “حصر تحديات اللجان القطاعية”، بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالغرفة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز فاعلية القطاع الخاص، وتحديد أبرز التحديات والمعوقات المشتركة التي تواجه أعمال اللجان.وفي هذا السياق، أعلنت غرفة الرياض عن إنشاء “مكتب المتابعة والتمكين”، ليكون ذراعا تنسيقيا داعما للجان القطاعية.

أسبوع الحرف

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أسبوع التراث والحرف اليدوية بالشراكة مع هيئة التراث وجمعية الحرف المهنية، وبمشاركة 26 جهة ممكنة من القطاعين العام والخاص، وذلك في مراكز دعم المنشآت في الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر. واستهدف الأسبوع توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاع وإتاحة الفرصة لعرض مشاريع أكثر من 24 رائد أعمال

استشارات جمركية

أتاحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية، تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية وفق متطلبات وضوابط تهدف إلى الارتقاء بمهنة الاستشارات الجمركية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة من خلالها.ومن ضوابط الترخيص أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ومتفرغًا لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس.