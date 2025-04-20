منتخب أوزبكستان يتوج بكأس آسيا تحت 17 عامًا

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
توج منتخب أوزبكستان بلقب كأس آسيا تحت 17 عامًا، التي استضافتها المملكة العربية السعودية على ملاعب مدينتي جدة والطائف، وذلك بعد تغلبه على المنتخب السعودي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
سجل لأوزبكستان، محمد خاكيموف الهدف الأول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وضاعف سادريدين خاسنوف النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 70 من هجمة مرتدة على عكس مجريات اللقاء؛ لتتوج أوزبكستان بلقبها الثاني في كأس آسيا تحت 17 عامًا، بعد أن توجت باللقب لأول مرة في عام 2012.
بينما لم يتمكن الأخضر السعودي من تحقيق لقبه الثالث في المسابقة، بعد أن حقق اللقب مرتين في عامي 1985 و1988. يذكر أن المنتخبين قد ضمنا المشاركة في مونديال 2025 للناشئين الذي سيقام في قطر بمشاركة 48 منتخبًا.