مجلس الأعمال احتفى بمرور 30 عامًا.. ترسيخ الشراكة (السعودية – الأمريكية) في المجالات الحيوية

البلاد – الرياض

احتفى مجلس الأعمال السعودي الأمريكي مؤخرا بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات القيادية في العاصمة الرياض.

وجرى خلال الاحتفال تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها المجلس في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الرئيس، المدير التنفيذي للمجلس تشارلز إس حلاب, أنه جرى انطلاق مناقشات إستراتيجية بين نخبة من الشركات السعودية والأمريكية؛ لبحث فرص تعاون جديدة في مجالات حيوية تشمل: (الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والترفيه)؛ دعمًا لرؤية المملكة 2030.

من جانبها أكدت نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري, متانة الشراكة بين مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ووزارة التجارة، مشيرةً إلى الجهود المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص وتوسيع الشراكات التجارية بين البلدين بما يواكب التحولات الاقتصادية في المملكة.

بدوره نوّه الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله جمعة, بأهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا ضرورة استمرارية العمل لبناء شراكات طويلة الأمد تدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.