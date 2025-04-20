الرياضة في الجولة 30 من “يلو”| النجمة لتعزيز الوصافة.. والطائي والعدالة للتعويض

محمود العوضي- جدة

تنطلق غدًا الاثنين منافسات الجولة 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين؛ بإقامة 3 لقاءات تجمع العين والزلفي، والنجمة مع الجبلين، والطائي والعدالة. العين x الزلفي يسعى الزلفي لمواصلة انتصاراته، والاقتراب أكثر من مراكز الملحق المؤهل إلى دوري روشن؛ حيث يحل تاسعًا برصيد40 نقطة، فيما يأمل العين في فوز ينعش آماله في البقاء؛ إذ يأتي في المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة. النجمةx الجبلين يبحث النجمة عن فوز خامس على التوالي، يعزز به موقعه في مركز الوصافة المؤهل إلى دوري روشن، الذي ينفرد به برصيد 56 نقطة، فيما يسعى الجبلين لتعزيز موقعه في مراكز الملحق؛ إذ يحل خامسًا برصيد 47 نقطة. الطائيx العدالة في واحدة من قمم الجولة، يستقبل الطائي ضيفه العدالة؛ حيث يسعى أصحاب الأرض؛ لتحقيق فوز غائب منذ 3 جولات، واستعادة موقعهم في مراكز الملحق؛ إذ يحل الفريق سابعًا برصيد 44 نقطة، بينما يأمل العدالة في مواصلة انتصاراته والإبقاء على حظوظه في الصعود المباشر إلى دوري روشن؛ كوه يحل رابعًا برصيد 51 نقطة.