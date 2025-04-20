“فورد” توقف صادراتها لأسواق الصين

بكين – وكالات

قالت شركة “فورد موتور”: إنها أوقفت شحن سيارات إلى الصين بعد أن بدأت تشعر بتأثير الرسوم الجمركية المضادة التي جعلت السيارات تواجه ضرائب تصل إلى 150 %، ويتوقع اقتصاديون أن ترفع “فورد” أسعار سياراتها الجديدة في مايو القادم إذا استمرت الرسوم الأميركية ، فيما تسعى شركات صناعة السيارات الأميركية ، لإيجاد سبل للتعامل مع الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب وأوقف تنفيذها قبل أن يعيدها ثانية، والتي تؤثر على أرباح شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار.

من جهة ثانية ، ارتفعت حيازات المؤسسات الأجنبية من السندات المحلية الصينية بأكثر من 270 مليار يوان (36.99 مليار دولار) . وذكرت (شينغوا) للأنباء، أمس السبت، نقلاً عن بنك البنك المركزي الصيني أن إجمالي حيازات المؤسسات الأجنبية في السندات الصينية بلغ 4.5 تريليون يوان حتى 15 أبريل ، مشيرة إلى أن حيازات الأجانب تمثل حوالي 2.4 % فقط من سوق السندات الصينية البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، مما يعكس إمكانيات كبيرة للنمو.