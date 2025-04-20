شركة القدية تسلط الضوء على رؤيتها لرياضة السيارات خلال سباق الفورمولا 1

البلاد- جدة

شاركت شركة القدية للاستثمار، أحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025، الذي أُقيم في مدينة جدة، بصفتها شريكًا مؤسسًا للسباق، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع شركة مرسيدس AMG. وعلى هامش السباق، نظّمت القدية حلقة نقاش جمعت كلًّا من العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود، والرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس للفورمولا 1 توتو وولف، والسائقة السعودية ومؤسسة فريق “ذيبه موتورسبورت” ريما الجفالي. وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، من أبرزها رؤية القدية لرياضة السيارات، وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع مرسيدس AMG، إلى جانب تسليط الضوء على إسهامات القدية الفاعلة في تحقيق تطلعات المملكة في تعزيز حضورها العالمي في هذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.