ختام ندوة البركة حول المصرفية الإسلامية

البلاد – المدينة المنورة

اختُتمت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي جلسات دورتها الـ45 التي عُقدت بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، تحت شعار: (المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا: إنجازات الماضي وآمال المستقبل)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، إلى جانب عدد من الخبراء العالميين.

وشهدت الندوة محاضرة للمستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، استعرض خلالها بدايات المصرفية الإسلامية، مؤكدًا أنها تقوم على الالتزام بالحقائق وحفظ الحقوق المنبثقة من العقود، وأن تطبيق هذه المبادئ على نطاق عالمي من شأنه الإسهام في حل العديد من المشكلات الاقتصادية.

وفي ختام أعمال الندوة أعلن الأمين العام للمنتدى يوسف حسن خلاوي, عن الندوة 46، التي ستُعقد تحت عنوان, (قطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي: نحو مستقبل جديد).