ختام السباقات المساندة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

جدة – هاني البشر

أسدل الستار اليوم الأحد على السباقات المساندة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2025، والتي استضافتها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، للعام الخامس على التوالي، تحت إشراف وزارة الرياضة.

وشهدت الجولة السادسة والأخيرة من كأس بورشه كارييرا الشرق الأوسط منافسة قوية، حيث تمكن الأسترالي كالب سوميتش -سائق فريق دي إتش إل- من تحقيق الفوز في السباق الثاني، وجاء البريطاني جيمس ويلز -سائق فريق BWT جونيور ريسينغ- في المركز الثاني، فيما حصد السعودي خالد الأحمدي -سائق فريق السعودية للسباقات- المركز الثالث.

ومع ختام موسم كأس بورشه كارييرا الشرق الأوسط، توّج الأمير سعود آل سعود بلقب البطولة في فئة المحترفين الهواة (Pro-AM)، وكذلك في فئة السائقين الخليجيين، وذلك بعد موسم حافل بالأداء المميز والمنافسة القوية، فيما حقق فريق السعودية للسباقات لقب بطولة الفرق.

وفي منافسات الجولة الثالثة من بطولة الفورمولا 2 لعام 2025، فاز الهولندي ريتشارد فيرشور -سائق فريق إم بي موتورسبورت- بالمركز الأول بعدما أنهى السباق بزمن بلغ 51 دقيقة و33 ثانية و929 جزءًا من الثانية، وجاء الأمريكي جاك كروفورد -سائق فريق دامس لوكاس أويل- في المركز الثاني بفارق ثانية و701 جزء من الثانية، فيما حل الفرنسي فيكتور مارتينز -سائق فريق آرت جراند بري- في المركز الثالث بفارق 5 ثوانٍ و852 جزءًا من الثانية، وجاء الإيطالي ليوناردو فورنارولي -سائق فريق إنفيكتا ريسينغ-، والإسباني جوزيب مارتي -سائق فريق كامبوس ريسينغ- في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

واختُتمت ظهر اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من سلسلة سباقات أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2025، على حلبة كورنيش جدة، وسط أجواء تنافسية حماسية، إذ شهد السباق الثاني ندية كبيرة بين السائقات، حيث تمكنت الهولندية مايا ويوغ -سائقة فريق إم بي موتورسبورت- من انتزاع المركز الأول بعدما أنهت السباق بزمن قدره 27 دقيقة و18 ثانية و850 جزءًا من الثانية، حيث جاءت الأمريكية كلوي تشامبرز -سائقة فريق كامبوس ريسينغ- في المركز الثاني بفارق ثانيتين و784 جزءًا من الثانية، فيما حلت الفرنسية دوريان بين -سائقة فريق بريما ريسينغ- في المركز الثالث بفارق ثانيتين و849 جزءًا من الثانية. أما البريطانية أليشا بالموفسكي -سائقة فريق كامبوس ريسينغ-، والدنماركية ألبا لارسن -سائقة فريق إم بي موتورسبورت-، فحلّتا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وقدّمت السائقة السعودية فرح اليوسف -من فريق هايتك تي جي آر- أداءً جيدًا في مشاركتها الأولى ضمن منافسات أكاديمية الفورمولا 1، حيث أنهت السباق في المركز الثامن عشر بزمن قدره 29 دقيقة و258 جزءًا من الثانية، وأظهرت اليوسف حضورًا يُبشّر بمستقبل مشرق لها في عالم رياضة المحركات.

وجاء ختام السباقات المساندة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2025، التي احتضنتها حلبة كورنيش جدة، ليُبرز مجددًا مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة المحركات، ويؤكد التزامها بتقديم نسخة استثنائية بكل تفاصيلها التنظيمية والفنية ويعزز مكانة المملكة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.