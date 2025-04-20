حصاد الجولة 28 من روشن.. خسارة الاتحاد تشعل المنافسة.. والأهلي يتقدم

الرياضةحصاد الجولة 28 من روشن.. خسارة الاتحاد تشعل المنافسة.. والأهلي يتقدم صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1446 هـ 20 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أُسدل الستار على منافسات الجولة 28 من دوري روشن وتبقت 6 جولات فقط على نهاية المسابقة. واستمر الاتحاد متصدرًا لجدول ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الوصافة، و8 نقاط عن النصر صاحب المرتبة الثالثة. كما تواصل الصراع بين كل من النصر والأهلي والقادسية والشباب على المركز الثالث؛ من أجل حجز مقعد آسيوي في النسخة المقبلة. 24 هدفًا سُجلوا في الجولة 28 من روشن بواقع 2.6 هدف في المباراة الواحدة، وكانت مباراة الأهلي والفيحاء هي الأكثر تسجيلاً بخماسية لـ”الراقي”. 10 أندية فقط نجحت في هز الشباك، وصامت 8 أُخر وهي: الرياض، الخليج، الشباب، الأخدود، الاتحاد، الفيحاء، العروبة، والتعاون. وأشهر حكام الجولة 28 من دوري روشن 37 بطاقة صفراء وواحدة فقط باللون الأحمر. وحافظ كريستيانو رونالدو نجم النصر على صدارة الهدافين بـ 23 هدفًا. موسى ديابي لاعب الاتحاد حافظ على صدارة الأكثر صناعة للأهداف بـ 13 “أسيست”. استمر كوين كاستيليس حارس القادسية في رقمه المميز كأكثر حارس في المسابقة حتى الآن حافظ على نظافة شباكه، وذلك خلال 13 مباراة. وتمكن رياض محرز للمرة الأولى في مشواره مع الأهلي بدوري روشن من صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة، وذلك في مواجهة الفيحاء.