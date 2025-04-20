تعرف على” بوريرام يونايتد التايلاندي” منافس الأهلي في نخبة آسيا

يترقب الجمهور الأهلاوي مواجهة فريق بوريرام يونايتد التايلاندي في نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 26 من أبريل الجاري، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
يدخل نادي بوريرام يونايتد التايلاندي الآسيوية، وهو عازم على مواصلة الحلم والمنافسة على اللقب القاري.
ويعود الفريق إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2013، ورغم صعوبة المهمة، إلا أنّ طموح بوريرام يتمثّل في مقارعة نخبة الأندية في القارة الآسيوية.
ويصطدم بوريرام في الدور ربع النهائي بنادي الأهلي السعودي الذي قدّم عروضاً قوية، غير أنّ الفريق التايلاندي أثبت قدرته على تجاوز التحديات، بعدما خاض مسيرة مليئة بالاختبارات الصعبة لحجز مقعده في هذا الدور.
ورغم وجود نخبة من كبار الأندية في مرحلة الدوري، نجح بوريرام في بلوغ دور الـ16، بعدما أنهى المرحلة في المركز السادس.
وحقق الفريق ثلاثة انتصارات لافتة في مرحلة الدوري، من بينها فوزان بارزان على أولسان إتش دي وبوهانغ ستيلرز من جمهورية كوريا، وهما من الفرق المتوّجة سابقاً باللقب الآسيوي؛ ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.
كما قدّم بوريرام أداءً مميزاً في مواجهة دور الـ16 أمام جوهور دار التعظيم، حيث تفوّق عليه بواقع 1-0 في مجموع المباراتين.
وكان الهدف الحاسم في تلك المواجهة من نصيب النجم الدولي سوفانات مويانتا، الذي سيكون من أبرز الركائز التي يعتمد عليها الفريق في النهائيات، بدءاً من المواجهة المنتظرة أمام الأهلي السعودي في ربع النهائي.
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