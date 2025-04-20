انطلاق فعاليات مهرجان سماء العلا 2025

البلاد ـــ العُلا

تواصل حالياً فعاليات مهرجان سماء العُلا 2025، في نسخة جديدة، ويُعد المهرجان فرصة للاستمتاع بتجارب فلكية وسياحية فريدة، من أبرزها فعاليات “منارة العُلا”، الوجهة الجديدة التي تستكشف الفضاء والفلك من خلال تجارب تفاعلية ومعارض علمية وورش عمل، إلى جانب استخدام تلسكوبات متطورة في قلب المناظر الطبيعية الساحرة.

وتتضمن الفعاليات الرئيسية تجربتي “دار النجوم” و “ميناء سماء العُلا”، إذ تتيح “دار النجوم” قبة فلكية بتقنية 360 درجة تقدم عروضًا تفاعلية تستعرض الأبراج والكواكب، بينما تقدم “ميناء سماء العُلا” برامج تعليمية لجذب عشاق الفلك والمبتدئين على حد سواء.

ويتميز المهرجان برحلات المناطيد الهوائية اليومية فوق البلدة القديمة وجبل الفيل، إضافة إلى عروض ليلية بالمناطيد المضيئة، ومزيج من الموسيقى والإضاءة التي تزين سماء العُلا، وتقديم تجارب للاسترخاء مثل “جلسات التواصل مع طاقة الأرض” و “يوغالايتس”، إلى جانب فعالية “السينما تحت النجوم” في منتجع شادن، وجلسات لمراقبة النجوم في مواقع متعددة بالعُلا، إلى جانب أمسيات فنية متنوعة.

وتجسد منارة العُلا مزيجًا فريدًا من المعرفة السماوية القديمة والتقنيات الحديثة، حيث تفتح آفاق الاستكشاف العلمي والفضائي في بيئة تعليمية ملهمة.

ويمكن لجميع المهتمين بالمهرجان الدخول على الموقع الإلكتروني للحظات العُلا: experiencealula.com .