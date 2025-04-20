“المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 16 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في القصيم بتكلفة تتجاوز 1.1 مليار ريال

الرياض – البلاد

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي تنفيذ (16) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أنحاء متفرقة من منطقة القصيم بكُلفة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار ريال؛ وذلك لزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد.

وأوضحت أن المشاريع البيئية تضمنت (12) مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت (870) مليون ريال، وأطوال خطوط وشبكات الصرف الصحي تجاوزت (645) كيلومترًا طوليًا، ومحطات الرفع سعتها تجاوزت (6) آلاف متر مكعب يوميًا، مبينة أن المشاريع المائية تضمنت (4) مشاريع قيمتها الإجمالية تجاوزت (247) مليون ريال، وأطوال خطوط وشبكات المياه تجاوزت (579) كيلومترًا طوليًا.

وأكدت الشركة أن هذه المشاريع تأتي ضمن أهدافها وإستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.