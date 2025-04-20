الرياضة المنتخبات السعودية للفئات السنية.. أرقام متفردة بين كبار آسيا وحضور منتظر في المونديال

البلاد-جدة سجّلت المنتخبات السعودية للفئات السنية حضورًا لافتًا في المنافسات الآسيوية هذا العام، وحجز منتخب الشباب مقعده في نهائي كأس آسيا تحت 20 عامًا، وعلى خطاه سار منتخب الناشئين الذي حجز مقعده في المشهد الختامي لبطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا. وعلى الرغم من أن الأمتار الأخيرة حرمت “أخضري” الشباب والناشئين من اللقب الآسيوي، إلا أن الكرة السعودية حققت أرقامًا هي الأبرز بين منتخبات القارة الصفراء للفئات السنية في 2025. ويُعد الأخضر، المنتخب الوحيد صاحب الحضور في نهائيي كأس آسيا تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا، واللافت أن النهائيين خليا من اثنين من أقوى منتخبات القارة وهما كوريا الجنوبية واليابان اللتين غابتا عن النهائي في البطولتين، وغيابهما كان على يد الأخضر الذي نجح من تجاوزهما في الأدوار الإقصائية. وكان المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أطاح بمنتخب كوريا الجنوبية من نصف نهائي كأس آسيا للشباب، بعد مباراة تفوق فيها “الأخضر الشاب” أمام المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب الآسيوي للشباب بـ 10 ألقاب. وفي كأس آسيا تحت 17 عامًا تمكن الأخضر من الإطاحة بالمنتخب الياباني من ربع النهائي، علمًا بأن اليابان صاحبة أكبر عدد من التتويجات في كأس آسيا للناشئين بـ 4 ألقاب آخرها لقبي 2018 و2023. ولم تتوقف أرقام المنتخبات السعودية في البطولتين عند هذا الحد، وبالمقارنة مع بقية المنتخبات القوية فإن المنتخب الأسترالي بطل آسيا تحت 20 عامًا فشل في التأهل إلى كأس العالم لفئة 17 عام، ومنتخب أوزبكستان بطل آسيا تحت 17 عامًا أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا. ويُعد المنتخب السعودي هو الوحيد الذي تأهل إلى النهائيين الآسيويين وإلى كأس العالم في فئتي تحت 17 وتحت 20 عامًا، إلا أن الحظ عانده فيهما. يذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا حقق إنجازًا طال انتظاره بالتواجد في كأس العالم للناشئين لأول مرة منذ 36 عامًا وبالتحديد من نسخة 1989 التي توج الأخضر بلقبها آنذاك.