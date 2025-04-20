القادسية ثالثًا في بطولة الشرقية للسباحة بـ52 ميدالية

الدمام- البلاد

حقق فريق القادسية المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة المنطقة الشرقية للسباحة لأندية الدمام والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية، محرزًا إجمالي 52 ميدالية متنوعة، بواقع 18 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و14 ميدالية برونزية.

ونجح الفريق القدساوي لفئتي العمومي والأكاديمية في تحقيق المركز الأول، حيث حقق سباحو القادسية: محمد الزاكي (4 ميداليات ذهبية)، وعلي العيسى (3 ميداليات ذهبية)، ويوسف أبوعريش (ميداليتين ذهبية، ومحمد العتيبي (ميداليتين ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية)، ومصطفى مطاوعة (ميداليتين ذهبية، وميدالية فضية)، وزياد برويك (ميدالية ذهبية وأخرى فضية)، ومحمد المهر (ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية)، وميدالية ذهبية لكل من غيث السليمان، ومعاذ الريزان، وميدالية ذهبية وأخرى برونزية للسباح مؤمن البهوفي، وميدالية فضية وميداليتين برونزية للسباح يحيى الصاوي، وميدالية فضية وأخرى برونزية لكل من عز الدين محمود، عبدالقادر يونس، يحيى أبوالفضل، وميداليتين فضية لكل من أنس شوشة وصفوان القضماني، وميدالية فضية لكل من رونان دونلي، الحسن الميحميد، عز شمس الدين، آدم الماجد، وميداليتين برونزية للسباح تميم الناصر، وميدالية برونزية للسباح علي المحيميد.

كما حقق سباحو القادسية ميداليتين ذهبية وثلاث ميداليات برونزية في منافسات سباق التتابع لفئتي العمومي والأكاديمية.