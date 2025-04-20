“السيادي السعودي” يطور استثماراته في الخدمات التعليمية

البلاد – الرياض

وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم، لتعزيز الاستثمار في المجالات والخدمات التعليمية.

ووفقا لبيان للصندوق، تهدف المذكرة إلى تنمية ودعم الاستثمار بقطاع التعليم والاستفادة من الأصول التعليمية وتوظيفها.وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون منها دراسة الفرص المحتملة من أجل المساهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية. وأكد الصندوق حرصه على تمكين دور القطاع الخاص في القطاع من خلال المشاريع المشتركة وشراكات التشغيل وسواها ، موضحا أن هذه المذكرة تأتي في إطار التزامه بالاستثمار في قطاع التعليم ودعم دوره في توطين المعرفة، وبناء المهارات، واستحداث فرص العمل، وتحقيق العوائد المستدامة.

ومؤخرا قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان ، إن 70 % من استثمارات الصندوق ستركز على السوق السعودية، مضيفا:” إننا ننظر دائما إلى استثماراتنا في المملكة من زاوية أثرها على الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وزيادة المحتوى المحلي، ونتطلع إلى معدل عائد داخلي مرتفع على استثماراتنا لصنع أثر مستدام للاقتصاد السعودي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.