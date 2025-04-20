الإقتصاد

السواحة يطلع على المشاريع التقنية الريادية

صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1446 هـ      20 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه عددًا من الشركات التقنية، ورواد الأعمال في الشركات الريادية المبتكرة، في إطار تعزيز الحوار المباشر مع العاملين في القطاع والرياديين والمبتكرين وتحفيز الابتكار لتطوير حلول تقنية جديدة تُسهم في رفع كفاءة القطاعات وزيادة إنتاجيتها، مما يُسهم في نمو الاقتصاد الرقمي. واطّلع خلال زيارته على جهود الشركات والمشاريع الريادية التي يقودها شباب وفتيات الوطن في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، والاستدامة، مستمعًا في حوار ثري إلى التطلعات والممكنات لتعزيز الاستدامة والنمو وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا، للوصول إلى اقتصاد يحقق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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