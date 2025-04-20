السواحة يطلع على المشاريع التقنية الريادية

البلاد – الرياض

زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه عددًا من الشركات التقنية، ورواد الأعمال في الشركات الريادية المبتكرة، في إطار تعزيز الحوار المباشر مع العاملين في القطاع والرياديين والمبتكرين وتحفيز الابتكار لتطوير حلول تقنية جديدة تُسهم في رفع كفاءة القطاعات وزيادة إنتاجيتها، مما يُسهم في نمو الاقتصاد الرقمي. واطّلع خلال زيارته على جهود الشركات والمشاريع الريادية التي يقودها شباب وفتيات الوطن في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، والاستدامة، مستمعًا في حوار ثري إلى التطلعات والممكنات لتعزيز الاستدامة والنمو وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا، للوصول إلى اقتصاد يحقق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.