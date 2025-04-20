الأسترالي “بياستري” يُتوَّج بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

الرياضةالأسترالي “بياستري” يُتوَّج بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1446 هـ 20 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق هاني البشر- جدة تصوير- خالد مرضاح خطف الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، الأضواء بعد فوزه بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 لعام 2025؛ ليحصد 25 نقطة ثمينة، تعزز صدارته في ترتيب بطولة العالم. وحل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل، في المركز الثاني مضيفًا 18 نقطة إلى رصيده، تلاه شارل لوكلير، سائق فيراري، بالمركز الثالث بـ15 نقطة. وأكمل الخمسة الأوائل، كل من: البريطاني لاندو نوريس، زميل بياستري في مكلارين، في المركز الرابع، والبريطاني جورج راسل من مرسيدس في المركز الخامس، في سباق شهد تنافسًا قويًّا وأداء لافتًا من الفرق الكبرى. وبهذا الفوز يسجل بياستري ثالث انتصاراته هذا الموسم بعد سباقَي البحرين والصين؛ ما يعزز من فرصه في المنافسة على لقب بطولة السائقين لموسم 2025.