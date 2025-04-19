“ڤيرستابن” يخطف مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1

وشهدت التصفيات التأهيلية منافسات محتدمة بين نخبة من السائقين العالميين، انتهت بتمكن الهولندي “ماكس ڤيرستابن”-سائق فريق ريد بُل- من حجز المركز الأول على شبكة الانطلاق في السباق الرئيسي الذي سيُقام غدًا الأحد، بعد تحقيقه أسرع زمن بتسجيله دقيقة واحدة، و27 ثانية، و294 جزءًا من الثانية.

وفي باقي نتائج اليوم، جاء الأسترالي أوسكار بياستري -سائق فريق ماكلارين- في المركز الثاني بفارق 10 أجزاء من الثانية، فيما تمكن البريطاني جورج راسل -سائق فريق مرسيدس- من حجز المركز الثالث بفارق 113 جزءًا من الثانية، أما المركز الرابع فكان من نصيب شارل لوكلير من موناكو، -سائق فريق فيراري- بفارق 376 جزءًا من الثانية عن المتصدر، متقدمًا على الإيطالي كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، الذي سجل فارقًا عن المتصدر بلغ 572 جزءًا من الثانية.

وكان البريطاني لاندو نوريس، متصدر الترتيب العام للسائقين وسائق فريق مكلارين تعرض لحادث أثناء جولة التصفيات التأهيلية الأخيرة؛ مما سيؤدي إلى انطلاقه من المركز العاشر، في ضربة موجعة لفريقه الطامح إلى نتائج متقدمة.

وقد شهدت حلبة كورنيش جدة عصر اليوم أيضًا حصة التجارب الحرة الثالثة، والتي تفوق فيها لاندو نوريس مسجلًا الزمن الأسرع، وجاء خلفه زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثاني، بينما حل البريطاني جورج راسل ثالثًا، يليه بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن في المركز الرابع.

أما المركز الخامس فكان من نصيب شارل لوكلير -سائق فريق فيراري-، يليه التايلندي ألكسندر ألبون -سائق فريق ويليامز- في المركز السادس، بينما احتل الإسباني كارلوس ساينز -سائق فريق ويليامز- المركز السابع، وجاء الفرنسي بيير غاسلي -سائق فريق ألبين- في المركز الثامن، فيما حصل الياباني يوكي تسونودا -سائق فريق ريد بُل- والإيطالي أندريا كيمي أنتونيللي -سائق مرسيدس- على المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

وتتواصل غدًا الأحد 20 أبريل فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2025، حيث تتجه أنظار عشّاق رياضة المحركات حول العالم إلى السباق الرئيسي؛ الذي سينطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، على حلبة كورنيش جدة.

يذكر أن الحدث الرياضي العالمي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية العالمية، ما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للجماهير الكبيرة الحاضرة، تمزج بين الرياضة والترفيه في أجواء استثنائية تستمر حتى ما بعد إقامة منافسات السباقات.