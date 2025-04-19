وزارة الرياضة ومجموعة stc يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

هاني البشر- جدة
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وقّعت وزارة الرياضة اليوم السبت 19 إبريل 2025م، مذكرة تفاهم مع مجموعة stc، في حلبة كورنيش جدة، تزامناً مع سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1.
يأتي توقيع هذه المذكرة لبحث سبل التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة لتقديم الحلول والخدمات في البنى الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يخدم القطاع الرياضي، ويخلق فرصاً مبتكرة في المشاريع المهمة بالقطاع، بما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة.
كما وقّع كلٌّ من: الأستاذ إبراهيم القاسم؛ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، والأستاذ عمر مغربل؛ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والمهندس رياض معوض؛ الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة stc، اتفاقيةً ثلاثيةً تتناول الجوانب المشتركة لتعزيز العمل في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التقنية لمسابقات كرة القدم السعودية، بما يسهم في تقديم تجربة رياضية حديثة ومتكاملة، ترقى لتطلعات الجماهير، وتدعم نمو المنظومة الرياضية، وتعزز من جاذبيتها وقدرتها على استقطاب الشراكات من مختلف القطاعات.
وتُسهم هذه الخطوات في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بالقطاع، بما يعزز من جاذبية الرياضة كمسار استثماري واعد، يواكب الطموحات الوطنية الرامية إلى جعل المملكة وجهةً رياضيةً عالميةً.
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