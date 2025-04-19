مدرب أخضر تحت 17 عامًا: مواجهة أوزبكستان في نهائي آسيا صعبة

الرياضةمدرب أخضر تحت 17 عامًا: مواجهة أوزبكستان في نهائي آسيا صعبة صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1446 هـ 19 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة قال البرازيلي ماريو جورجي، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا: إن مواجهة أوزبكستان في نهائي كأس آسيا، غدً االأحد، صعبة وقوية، معربًا عن سعادته بالوصول إلى النهائي. ويستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا، الذي سيجمع الأخضر بمنتخب أوزبكستان في السادسة من مساء الأحد المقبل. وكان الأخضر تحت 17 عامًا قد تخطى عقبة منتخب كوريا الجنوبية أمس الخميس بركلات الترجيح في لقاء نصف النهائي ليضرب موعدًا مع منتخب أوزبكستان الذي تفوق على كوريا الشمالية بثلاثية نظيفة. وأضاف جورجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن خسارتهم أمام نفس المنتخب في وقت سابق بالأدوار التمهيدية كانت لها ظروف خاصة، بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم. وأوضح، أن في المباراة السابقة أمام أوزبكستان أضاع الأخضر ركلة جزاء، وأهدر فرصتين محققتين للتسجيل، مشيرًا إلى أنه رغمًا من ذلك فليس هناك مبرر للهزيمة. وأشار إلى أن المنتخب السعودي جاهز لهذه المواجهة، مؤكدًا أنهم استعدوا بطريقة خاصة، والمنافس ليس غريبًا عليهم بعد أن لعبوا ضده مباراتين تجريبيتين، إضافة إلى مباراة دور المجموعات.