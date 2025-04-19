الرياضة

قبضة الخليج تتوج بلقب كأس السوبر السعودي الإماراتي للمرة الثانية

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1446 هـ      19 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الدمام
حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج لقب كأس السوبر السعودي الإماراتي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه المستحق على مستضيف البطولة نادي شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (31-26)، في المواجهة التي أُقيمت مساء اليوم السبت 19 أبريل، على صالة النهدة بنادي شباب الأهلي في مدينة دبي.

ونجح ممثل كرة اليد السعودية في الحفاظ على اللقب بعد تتويجه بنسخة البطولة الأولى التي استضافها في مدينة الدمام العام الماضي، أمام ذات الفريق “شباب الأهلي الإماراتي”.

حظي الفريق بدعم كبير على مستوى الحضور الجماهيري، بعد ان زحفت جماهيره لدبي في الوقت الذي تواجد فيه بجانب الفريق رئيس مجلس إدارة النادي المهندس علاء الهمل وكافة أعضاء المجلس، الذين حرصوا على الحضور ومؤازرة اللاعبين، تأكيدًا على أهمية تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بمكانتها، وتحفيزًا لهم نحو تحقيق اللقب مجددًا.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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