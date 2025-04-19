في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يتعادل مع صن داونز.. والحسم في القاهرة

البلاد- جدة
حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الأهلي المصري أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب الإفريقي في اللقاء الذي جمعهما في ببريتوريا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويخوض الأهلي مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز في القاهرة، مساء الجمعة المقبل.
وبات الأهلي يحتاج إلى الفوز على صن داونز بالقاهرة في الإياب بأي نتيجة؛ من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وفي حالة انتهاء لقاء العودة في القاهرة بالتعادل السلبي بين الأهلي وصن داونز، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
أما التعادل الإيجابي بأي نتيجة فسيصب في مصلحة فريق صن داونز.