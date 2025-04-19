الرياضة

في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يتعادل مع صن داونز.. والحسم في القاهرة

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1446 هـ      19 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الأهلي المصري أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب الإفريقي في اللقاء الذي جمعهما في ببريتوريا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز في القاهرة، مساء الجمعة المقبل.

وبات الأهلي يحتاج إلى الفوز على صن داونز بالقاهرة في الإياب بأي نتيجة؛ من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي حالة انتهاء لقاء العودة في القاهرة بالتعادل السلبي بين الأهلي وصن داونز، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

أما التعادل الإيجابي بأي نتيجة فسيصب في مصلحة فريق صن داونز.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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