غدًا.. حلبة كورنيش جدة تشهد السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1

هاني البشر- جدة
تشهد حلبة كورنيش جدة يوم غدٍ الأحد 20 أبريل 2025، إقامة السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2025، التي تقام في المملكة للمرة الخامسة على التوالي، بإشراف من وزارة الرياضة.
وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عظيم الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم الكريم والاهتمام المستمر، الذين يحظى بهما القطاع الرياضي في المملكة، ما أسهم في تحقيق إنجازات متوالية، وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية.
وقال سموه:” استضافة السباق العالمي بنسخته الـ75 في جولته الخامسة، وللمرة الخامسة على التوالي في أرض المملكة، يعد دليلًا واضحًا على القدرات العالية، التي يتمتع بها وطننا العظيم، والخبرات الكبيرة التي اكتسبها القطاع الرياضي السعودي، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تميز المملكة في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية؛ سواء الماضية منها، أو ما يحمله تقويمها المملوء بالمحافل في الأعوام المقبلة”.
وأشار سموه إلى أن هذا الحدث العالمي، الذي سيقام في أسرع حلبة شوارع في العالم، ووسط مشاركة 20 سائقًا، يمثلون 10 فرق عالمية، يعكس التزام المملكة بالمساهمة في تطوير رياضة المحركات، وحرصها على توفير تجربة رياضية وترفيهية استثنائية للمشجعين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، اكتمال الاستعدادات لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، مرحّبًا بالسائقين والمشاركين ووسائل الإعلام العالمية والجماهير من مختلف أنحاء العالم.
وتابع:” استضافة المملكة لهذا الحدث يعكس النجاح الكبير الذي تحققه رياضة المحركات في السعودية، بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ثم بتوجيهات سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بما يتماشى مع الرؤى الوطنية نحو تعزيز مكانة المملكة في مختلف الرياضات العالمية”.
وسيشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل، 20 سائقًا يمثلون 10 فرق؛ إذ تضم قائمة السائقين كلاً من: ماكس فيرستابين ويوكي تسونودا من فريق ريد بُل، وجورج راسل، وأندريا كيمي أنتونيلي من فريق مرسيدس، وشارل لوكلير ولويس هاميلتون من فريق فيراري، وفيرناندو ألونسو، ولانس سترول من فريق أستون مارتن، وبيير غاسلي، وجاك دوهان من فريق ألبين، ولاندو نوريس، وأوسكار بياستري من فريق ماكلارين، وكارلوس ساينز، وألكسندر ألبون من فريق ويليامز، واستيبان أوكون، وأوليفر بيرمان، من فريق هاس، ونيكو هلكنبرغ، وغابرييل بورتوليتو من فريق ساوبر، وإسحاق حجار، وليام لوسون من فريق آر بي.
وكانت أحداث الجولة قد انطلقت أمس الجمعة بجولتين من التجارب الحرة، مدة كل منهما ساعة واحدة، على أن يخوض السائقون اليوم السبت التجربة الحرة الأخيرة، يليها التصفيات التأهيلية التي ستحدد مراكز الانطلاق في السباق الرئيس غدًا.
ويترقب الجميع منافسة قوية على حلبة كورنيش جدة، والتي تم إنشاؤها في سبعة أشهر فقط، وتتميز بتصميم فريد يتيح للسائقين تحقيق سرعات مذهلة بمتوسط 252 كم/ساعة، وتصل في بعض النقاط إلى 322كم/ساعة، فيما يبلغ طول مسار الحلبة 6.176 كم، وتضم 27 منعطفًا، ما يجعلها تجربة مثيرة لكل من السائقين والمشجعين.
وإلى جانب الإثارة على المضمار، سيحظى جمهور الفورمولا1 بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الترفيهية؛ منها الحفلات الموسيقية الحية، التي يحييها نخبة من أبرز نجوم الغناء العالمي، إلى جانب أنشطة تناسب جميع أفراد العائلة، وشاشات عملاقة لمتابعة السباق، بالإضافة إلى منافذ لبيع المنتجات الرسمية، ما يمنح الجميع تجربة فريدة لا تُنسى.
يذكر أن بطولة العالم للفورمولا1 لهذا العام تشمل 24 سباقًا، حيث انطلقت الجولة الأولى في أستراليا، تلتها الصين واليابان، ثم البحرين، وصــولاً للمملكة العربية السعودية، وبعد ذلك، ستنتقل المنافسات إلى كل من: ميامي بالولايات المتحدة، إميليا في رومانيا، موناكو، إسبانيا، كندا، النمسا، بريطانيا، بلجيكا، المجر، هولندا، إيطاليا، أذربيجان، سنغافورة، أوستن بالولايات المتحدة، ثم المكسيك، البرازيل، لاس فيغاس بالولايات المتحدة، مرورًا بقطر، على أن تختتم البطولة في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة ديسمبر المقبل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م