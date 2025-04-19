صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 115 مقيمًا

جدة – واس

صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 115 مقيمًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: ياسر بن عبدالله بن محمد موسى, عمر عبد اللّه العبد الله, محمد حامد محمود عبد المتعال, محمد إبراهيم محمد أبو حجر, أحمد محمد رضوان علي بك, خالد أحمد علي بحول, خالد ياسين البديوي الخليفه, خالد وليد صندوقه, دريد صفا قاسم, سلطان أحمد محمد المهدي, صلاح الدين يحيى الدالاتي, طلال حسين الخياط, يونس عبد الله عثمان, عماد جبر برازي, إبراهيم علي أحمد حجر, عزيز إبراهيم العسكر الإسماعيل, رودورا أنتينور بونيو, محمود محمد صبري الجيتاوي, فهد سعيد حميد الخرساني, خالد حسن محمد جرب, حسين أحمد الحمادي, علي حسن عاشور, عبد العزيز صالح أحمد مثنى, غالب عبدالله أحمد راجح, عبد العزيز صلاح فتحي بشير, أحمد خلاف أحمد الخليل, عبدالمغني حاجي زلمي صاحب جان, على زهير على يوسف, زايد بن دحان أحمد مبارك, ظاهر بن سلوم الكردي, عبد السلام كايد الخوالده, عبد اللّه محمود الحلو, عزام ثابت المحمد, محمد حميد الصالح, مبارك محمد سالمين النهدي, ماجد عايش محمد الحسيني, عمرو عبد النبي عثمان علي, محمد سعيد خليل أبوشندي, مروان عبد الكريم سالم عبد الله, نورا رفعت عبد ال الشربيني, هاني شويط صالح الحايطي, فادي عدنان الدرويش, رامي مضعان محمد أبوجليدان, منير سيف الدين أحمد علي, نبيل عبد اللّه عرابي, سمير بن عبدالله بن لافي الريامي, معتصم علي يوسف عمر, عادل يونس بكري حسين, جهاد عزيز الحسين, عبد الله محمد غالب المجيدي, محمد مولوي غلام كريم بخش, محمد عبد الكريم الجاسم, بادي أحمد وهبي المبيض, عبد المجيد جاسم الخلف, محمد عبد الودود البكري, سهيل طيب علي جيمة, سمير صادق شاة حمزة, مهيب أحمد عبد الله سالم, مريم أحمد جبر السنباني, نعمان محمد يعقوب شيخ, باسم علي دياب سليمان, سمير كمال خليل محمد, إبراهيم ناصر إبراهيم القيسي, محمد حيدر عباس الصوص, خالد ياسين سليمان الشبلي, أحمد عابد الغثوان, أحمد عمر الحداد, حسام محمود كناوي, محمد محمد سعيد عرابي, أحمد علاوي العلي, محمد علي الموسي, محمد صالح جسين إسماعيل, عبد القدوس قلزا محمد, رضا عبد الهادي عبد الفتاح الجبالى, أحمد عبد اللّه محمد ناصر, عامر نفيد محمد رشيد, عبد الرحمن حاكي أحمد بكر, أيمن إبراهيم الكحلوت, محمد عماد هشام الدراج, عبد الملك سعيد علي راجح, فتحي محمد قايد الحميدي, راتب عبد الرزاق داود, حسام صالح حسين, محمد سفيان محمود زعرب, محمد محسن علي الحذيفي, محمد عاصم بشار الدروبي, محمد زكريا عطوه, محمد عبد اللّه عيسى الماجد, سليمان علي سويلمة, عادل خالد سالم بارضوان, حاتم وفيق مسعود, ألفاف صالح إسحق, هاني المرزوقي إبراهيم بدوي, فهد محمد الهادي مصطفى, ياسر محمد بشير الهندي, محفوظ صالع نصر الهبوب, وليد محمود الجهماني, محمد حسن أبو رسان, عبد الله سمير محمد الهمي, وسيم هشام بيريص, عمر أبو صديق أبو الحسين, عبده رمضان عبده عزام, المهدي بن عبد الحفيظ فتيني, عبد الغني هادي محمد مقبل, فرمان اللّه فرمان اللّه رمداد خان, ميكائيل عبد الرزاق, حسن عبد الجواد حسين سليمان, رامي عبدالله محمد أبو الحسن, عبد اللطيف سالم البشير, شيخ إدريس موسى محمد شيخ إدريس, محمد آدم عمر أبوبكر, باسل عبد الكريم أيوب الخيال, عماد مصطفى سليمان خالد, عادل عمر سالم باعطيه.