شاهد| الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات برباعية العروبة

البلاد- جدة
حقق فريق الرائد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه العروبة برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.
سجل رباعية الرائد كل من” كريم بركاوي ومهدي عبيد وأمير سعيود ويسري بوزوق في الدقائق 45 و49 و 54 و57 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة، ولكنه استمر متذيلاً لجدول ترتيب دوري روشن، فيما جمدت الخسارة رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.
هدددددف!⚽️
الرائد يسجل أولًا عن طريق كريم بركاوي ⚽️🔥
العروبة 0 × 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي #العروبة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/iy687Udzv4
— SSC (@ssc_sports) April 19, 2025
هدددددف!⚽️
مهدي عبيد يسجل ثاني الأهداف للرائد 🔥⚽️
العروبة 0 × 2 الرائد#دوري_روشن_السعودي #العروبة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/pFdUPzL8T4
— SSC (@ssc_sports) April 19, 2025
هدددددف!⚽️
بتسديدة رائعة.. سعيود يسجل هدف الرائد الثالث ⚽️🔥
العروبة 0 × 3 الرائد#دوري_روشن_السعودي #العروبة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/o3apupLKjM
— SSC (@ssc_sports) April 19, 2025
هدددددف!⚽️
صارت أربعة! 🔥
يسري بوزوق يسجل رابع الأهداف للرائد ⚽️
العروبة 0 × 4 الرائد#دوري_روشن_السعودي #العروبة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/TyG45R7T18
— SSC (@ssc_sports) April 19, 2025