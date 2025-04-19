الرياضة

شاهد| الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات برباعية العروبة

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1446 هـ      19 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الرائد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه العروبة برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

سجل رباعية الرائد كل من” كريم بركاوي ومهدي عبيد وأمير سعيود ويسري بوزوق في الدقائق 45 و49 و 54 و57 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة، ولكنه استمر متذيلاً لجدول ترتيب دوري روشن، فيما جمدت الخسارة رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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