خالد بن سلطان لـ” البلاد” : فورومولا 1 أهم سباق تستضيفه المملكة كونه حدثًا استثنائيًا

كل نسخة استضفناها للفورمولا 1 أفضل من التي سبقتها بشهادة الفرق المشاركة و F1

صعب أن نستضيف جولتين للفورمولا 1.. والقدية سترفع مستوى الحدث

هاني البشر- جدة

أبدى الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سعادته لاستضافة الحدث العالمي للفورمولا 1 للسنة الخامسة على التوالي.

الأمير خالد بن سلطان تحدث لصحيفة البلاد، فقال:” الحمدلله، سعداء بهذا المستوى، وهذه المرحلة التي وصلنا لنا لها في استضافة أهم الأحداث؛ سواء سباق راليات أو حلبات. لاشك أن فورومولا 1 أهم سباق تستضيفه المملكة؛ كونه الأكثر متابعة وأكثر شهرة، فهو حدث استثنائي، سواء من جانب الاستعدادات أو تنظيم؛ فهو مختلف عن الراليات وتسليط الضوء الإعلامي كبير جدًا”.



وأكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، حرص الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة المحركات السعودية، أن تعكس استضافة الفورمولا الصورة الحقيقية لإمكانات المملكة لإنجاح أي حدث، وقال:” لابد أن نتأكد ونكون حريصين على أن الحدث يظهر الصورة الحقيقة عن المرحلة والإمكانات التي وصلنا لها في المملكة، من استضافة وتجهيز وإعداد وإدارة، فخبرة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بدعم ومساعدة وزارة الرياضة باتت واضحة في دقة التنظيم، ورأينا كيف تتطور الاستضافة في كل عام عن السابق له، وهناك إشادة من الاتحاد الدولي للسيارات، وفورمولا 1، ومن الفرق المشاركة، وكل نسخة أفضل من سابقتها.



وأضاف:” هذه النسخة الخامسة من استضافة جائزة السعودية الكبرى، وإن شاء الله، يكون السباق استثنائيًا، ونرى المردود الإيجابي للتغييرات التي حدثت على قوة المنافسة والتحدي، والحقيقة أنا سعيد أيضًا بمشاركة المتسابقين السعوديين في الأكاديمية؛ لأن لدينا الاستمرارية، فكان لدينا ريما الجفالي كأول سائقة تشارك في النسخة الأولى من سلسلة أكاديمية فورمولا 1، واليوم صار لدينا وجه جديد وهي السائقة فرح اليوسف، وهي متسابقة واعدة، وفازت ببطولة المملكة، ونتمنى أن تترك بصمة للفتاة السعودية، وتكون محفزًا للفتيات اليافعات، بأن يكن في المستقبل ضمن هذه النوعية من السباقات”.



ونفى الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأخبار المتداولة عن إمكانية استضافة جولتين للفورمولا 1 في حلبة القدية للنسخة بعد القادمة مع حلبة جدة، وقال:” الحديث سابق لأوانه؛ فاستضافة نسختين؛ إحداها بالرياض في القدية، والثانية في جدة، أراها صعبة؛ لأن روزنامة فورومولا 1 لا تسمح بهذا العدد الكبير في منطقة الخليج، أعتقد أربعة سباقات هو الحد الأقصى، وهذا ليس في نقاشنا معهم بالفترة الحالية، والمهم أن نتأكد من التطور ونحافظ على المستوى في جدة، وإن شاء الله، يكون انتقالنا للقدية في الرياض حال انتهاء الحلبة، وننقل التجربة والمنافسة لمستوى جديد وأفضل، وما يهمنا أن يكون هناك تطور، وإن شاء الله، تكون القدية الخطوة التالية؛ لنرفع مستوى الحدث في المملكة”.