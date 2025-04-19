جامعة الإمام عبدالرحمن تُتوج بذهب قدم الصالات

طالبات جامعة عفت يحققن دوري الكرة الطائرة

هاني البشر- الرياض

حقق فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بطولة دوري كرة قدم الصالات التي اختتمت اليوم السبت، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، ضمن الموسم الـ١٥ لبطولاته، واستضافتها جامعة القصيم، وأقيمت منافساتها خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ أبريل الجاري، بمشاركة ٣٠ جامعة وكلية.

وتوج مدير إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور محمد الشمري، ووكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية الدكتور فهد الأحمد الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، وهي كالتالي:

المركز الأول : جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

المركز الثاني : جامعة الملك عبدالعزيز

المركز الثالث : الجامعة الإسلامية

كما اختتمت اليوم بطولة الاتحاد لكرة الطائرة للطالبات، التي استضافتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بمشاركة ٢٥٨ لاعبة، مثلن ٢٠ جامعة.

وتوجت مديرة البطولة الدكتورة نوف الحماد الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، وهي كالتالي:

المركز الأول. : جامعة عفت

المركز الثاني : جامعة الأعمال و التكنولوجيا

المركز الثالث : جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.