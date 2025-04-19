جاك كروفورد وكلوي تشامبرز يتصدران ختام التصفيات التأهيلية للفورمولا2 وأكاديمية الفورمولا1

جدة – هاني البشر

انطلقت الجمعة 18 إبريل 2025 فعاليات السباقات المساندة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2025، والتي تستضيفها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، للعام الخامس على التوالي، وذلك بإشراف وزارة الرياضة.

واختُتمت مساء الجمعة التصفيات التأهيلية للجولة الثالثة من بطولة الفورمولا2 لموسم 2025، والتي حُددت على إثرها مراكز الانطلاق في السباق السريع الذي سيقام غدًا السبت عند الساعة 18:15 مساءً.

وانتزع الأمريكي جاك كروفورد، سائق فريق دامس لوكاس أويل، مركز الانطلاق الأول بعد تسجيله أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و43 ثانية و579 جزءًا من الثانية، فيما حل الفرنسي فيكتور مارتينز، سائق فريق آرت جراند بركس، ثانيًا بفارق 22 جزءًا من الثانية، وجاء الإيطالي ليوناردو فورنارولي، سائق فريق إنفيكتا ريسينغ، في المركز الثالث بفارق 92 جزءًا من الثانية.

واحتل البريطانيان لوك براوننج (فريق هايتك تي جي آر) وأرفيد ليندبلاد (فريق كامبوس ريسينغ) المركزين الرابع والخامس على التوالي، في حين جاء ترتيب المراكز من السادس إلى العاشر كالتالي: الإسباني ألكسندر دون (فريق رودين موتور سبورت)، والإسباني جوزيب مارتي (كامبوس ريسينغ)، والإيطالي غابرييل ميني (بريما ريسينغ)، والهولندي ريتشارد فيرشور (إم بي موتور سبورت)، والتشيكي رومان ستانيك (إنفيكتا ريسينغ).

وكانت التجارب الحرة التي أُقيمت ظهر اليوم قد شهدت تصدر الفرنسي فيكتور مارتينز (آرت جراند بركس) بزمن دقيقة و45 ثانية و671 جزءًا من الثانية، متفوقًا على التشيكي رومان ستانيك بفارق 146 جزءًا من الثانية، فيما جاء السويدي دينو بيغانوفيتش، سائق فريق هايتك تي جي آر، ثالثًا بفارق 319 جزءًا من الثانية.

وتُعد بطولة الفورمولا2 المغذي الرئيسي لبطولة العالم للفورمولا1، وأحد أبرز الروافد لاكتشاف وتطوير السائقين الموهوبين.

أكاديمية الفورمولا1

شهدت حلبة كورنيش جدة مساء اليوم إقامة التصفيات التأهيلية للجولة الثانية من سباقات أكاديمية الفورمولا1 لموسم 2025، والتي حُددت على إثرها مراكز الانطلاق في السباق الأول، المقرر إقامته غدًا السبت عند الساعة 15:20 عصرًا.

وتمكنت الأمريكية كلوي تشامبرز، سائقة فريق كامبوس ريسينغ، من حجز مركز الانطلاق الأول بعد أن أنهت التصفيات بزمن بلغ دقيقتين و4 ثوانٍ و320 جزءًا من الثانية، متقدمة على الفرنسية دوريان بين، سائقة فريق بريما ريسينغ، التي حلت ثانيًا بفارق 255 جزءًا من الثانية، فيما جاءت الهولندية مايا ويوغ، سائقة فريق إم بي موتورسبورت، في المركز الثالث بفارق 524 جزءًا من الثانية عن المتصدرة.

وجاء ترتيب السائقات من المركز الرابع إلى العاشر كالتالي: البريطانية أليشا بالموفسكي (كامبوس ريسينغ)، الدنماركية ألبا لارسن (إم بي موتورسبورت)، السويسرية تينا هاوسمان (بريما ريسينغ)، البريطانية إيلا لويد (رودين موتور سبورت)، النمساوية إيما فيلبرماير (رودين موتور سبورت)، الهولندية نينا جادمان (بريما ريسينغ)، والبريطانية كلوي تشونغ (رودين موتور سبورت). وحققت المتسابقة السعودية فرح اليوسف المركز السابع عشر، بفارق 5 ثوانٍ و899 جزءًا من الثانية.

وشهدت التجارب الحرة التي أُقيمت ظهر اليوم تصدر الهولندية مايا ويوغ، التي سجلت الزمن الأفضل في الحصة بزمن دقيقتين و5 ثوانٍ و357 جزءًا من الثانية، متقدمة بفارق 30 جزءًا من الثانية على البريطانية أليشا بالموفسكي، فيما حلت الفرنسية دوريان بين ثالثة بفارق 209 أجزاء من الثانية.

كأس بورشه كارييرا الشرق الأوسط

انطلقت صباح الجمعة التجارب الحرة الأولى والثانية للجولة السادسة والأخيرة من كأس بورشه كارييرا الشرق الأوسط، بمشاركة 21 سائقًا، يتقدمهم الأمير سعود آل سعود، سائق فريق السعودية للسباقات، وزميله في الفريق خالد الأحمدي، إلى جانب الألماني جيمس ويلز، والقطري عبدالله الخليفي، والإماراتي سيف العامري، والقطري غانم المعاضيد، ومواطنه إبراهيم عبدالغني، والألماني يان ستياك، والبريطاني أنغوس وايت سايد.

وستُقام التصفيات التأهيلية للسباق اليوم السبت عند الساعة 14:05 ظهرًا ولمدة 30 دقيقة، على أن تُحدد نتيجتها مراكز الانطلاق في السباق الأول، الذي سينطلق السبت عند الساعة 22:05 مساءً.