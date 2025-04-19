بريمونتادا مثيرة| برشلونة يتخطّى سيلتا فيغو ويعزّز صدارته للدوري الإسباني

البلاد- جدة

حقّق برشلونة فوزاً صعباً وثميناً على ضيفه سيلتا فيغو (4-3)، اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

تناوب على تسجيل أهداف برشلونة كلّ من فيران توريس (12) و داني أولمو (64) ورافينيا (68 و90+8 من ركلة جزاء). في المقابل، بصم بورخا إيغليسياس على ثلاثية سيلتا فيغو (15 و52 و62).

وبذلك استعاد الفريق الكاتالوني نغمة الفوز بعد أن تكبّد هزيمة مفاجئة الثلاثاء على أرض بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لواحد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنّه تمكّن من العبور إلى المربّع الذهبي؛ بفضل انتصاره الكبير ذهاباً برباعية نظيفة.

وهو الفوز الثاني توالياً والثالث والعشرين للبلوغرانا في الدوري الإسباني مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الليغا بفارق سبع نقاط مؤقتاً أمام ريال مدريد الثاني، والذي يلاقي ضيفه أتليتيك بيلباو الأحد ضمن ذات المرحلة. أمّا سيلتا فيغو فقد تجمّد رصيده عند 43 نقطة.