بريمونتادا مثيرة| برشلونة يتخطّى سيلتا فيغو ويعزّز صدارته للدوري الإسباني

البلاد- جدة

حقّق برشلونة فوزاً صعباً وثميناً على ضيفه سيلتا فيغو (4-3)، اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

4-3 Barça 🔵🔴 #BarçaCelta

RAPHINA COMPLETES THE REMONTADA IN A 7 GOAL THRILLER THEY WILL KEEP THEIR LEAD AT TOP OF #LALIGA !! pic.twitter.com/4nepiop5LO

— Lowkey Fútbol (@lowkey_Futbol) April 19, 2025