الرياضة

بحضور ممثل المملكة| اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا للبلياردو والسنوكر

صحيفة البلادaccess_time21 / شوال / 1446 هـ      19 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الدمام
عقد اليوم السبت اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا للبلياردو والسنوكر بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش بطولة غرب اسيا للبلياردو والسنوكر 2025؛ وذلك بحضور ممثلي 11 دوله تقدمهم ممثل الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ورئيس بعثة المنتخب السعودي أماني العجلان.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس اتحاد غرب اسيا عبدالمنعم الختال، وحضره نائب رئيس اتحاد غرب اسيا الدكتور ناصر الشمري العديد من القرارت؛ كان أبرزها ثبيت رسوم اشتراك العضوية في الاتحاد، وكذلك تمت الموافقه على طلب الاتحاد العماني المتمثل في طلب استضافة بطولة غرب اسيا للبلياردو والسنوكر 2026.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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