بحضور ممثل المملكة| اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا للبلياردو والسنوكر

البلاد- الدمام

عقد اليوم السبت اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا للبلياردو والسنوكر بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش بطولة غرب اسيا للبلياردو والسنوكر 2025؛ وذلك بحضور ممثلي 11 دوله تقدمهم ممثل الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ورئيس بعثة المنتخب السعودي أماني العجلان.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس اتحاد غرب اسيا عبدالمنعم الختال، وحضره نائب رئيس اتحاد غرب اسيا الدكتور ناصر الشمري العديد من القرارت؛ كان أبرزها ثبيت رسوم اشتراك العضوية في الاتحاد، وكذلك تمت الموافقه على طلب الاتحاد العماني المتمثل في طلب استضافة بطولة غرب اسيا للبلياردو والسنوكر 2026.