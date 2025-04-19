الوحدة ينعش آماله بالبقاء بثنائية التعاون

البلاد- جدة

نجح فريق الوحدة في حصد 3 نقاط ثمينة، بعدما نجح في التغلب على مضيفه التعاون بثنائية نظيفة،

في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في بريدة، في ختام منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

سجل ثنائية الوحدة كل من عبدالعزيز نور، ويحيى النجعي في الدقيقتين 20 و66 من عمر المباراة.

هذا الفوز، رفع رصيد الوحدة إلى 26 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر، ويبتعد خطوة واحدة عن منطقة الهبوط، بينما جمدت الخسارة رصيد التعاون عند 38 نقطة محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن.