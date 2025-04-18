وزير الرياضة يهنئ الأخضر تحت 17 بالتأهل لنهائي آسيا

الرياضةوزير الرياضة يهنئ الأخضر تحت 17 بالتأهل لنهائي آسيا صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1446 هـ 18 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالتهنئة للمنتخب الوطني السعودي تحت 17 عامًا بعد تخطيه عقبة كوريا الجنوبية وبلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للناشئين. وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “ألف مبروك لأبطالنا تحت 17 سنة التأهل لنهائي كأس آسيا”. وواصل: “مشوار مميز وتأهُّل مستحَق.. كل التوفيق لتحقيق اللقب بإذن الله”. ويلتقي الأخضر تحت 17 الفائز مع منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية لكأس آسيا الأحد المقبل.