في ثاني أيام الجولة 28| القادسية يواجه النصر في قمة منتظرة

البلاد- جدة

تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة 28 من دوري روشن؛ حيث يلتقي الخلود مع ضمك، ويستقبل الأهلي ضيفه الفيحاء، فيما تتجه الأنظار لقمة مباريات الجولة بين القادسية والنصر.

الخلود وضمك

لم يحقق الخلود أي نقطة في آخر 3 جولات ويبحث عن فوز يقرب من منطقة الأمان إذ يحل في المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة، بينما يحل ضمك في المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

الأهلي والفيحاء

يستقبل الأهلي ضيفه الفيحاء بحثًا عن فوز جديد يعزز به موقعه في المركز الرابع الذي يحل فيه برصيد 52 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية، بينما يسعى الفيحاء لمواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد خطوة جديدة عن منطقة الخطر، إذ يحل في المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة.

النصر والقادسية

في قمة مباريات الجولة يستقبل القادسية ضيفه النصر، حيث يسعى القادسية لوقف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

في المقابل يسعى النصر “الثالث بـ 57 نقطة” لمواصلة سلسلة انتصاراته والتمسك بأمل المنافسة على اللقب، إذ تفصله 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، ونقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.