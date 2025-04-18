غدًا| انطلاق بطولة كرة القدم للصالات للصم بالقطيف

الدمام- البلاد
تنطلق صباح غد السبت منافسات بطولة المملكة لكرة القدم للصالات للصم، التي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف خلال الفترة من 21 إلى 26 شوال الجاري، الموافق من 19 إلى 24 أبريل 2025.
تشارك في البطولة 10 فرق؛ تم توزيعها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق ” نادي الصم بجدة ،مركز الصم بالطائف , مركز الصم بصامطة ، مركز الصم بنجران ، مركز الصم بالمدينة المنورة ” فيما ضمت المجموعة الثانية فرق ” مركز الصم بالأحساء ، مركز الصم بأبهاء، مركز الصم بالباحة ، مركز الصم بحائل ، مركز الصم بالقطيف “.
ويتأهل صاحب المركز الاول والثاني من كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة، ويقام نهائي البطولة الخميس المقبل .
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م