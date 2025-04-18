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شاهد| ضمك يتغلب على الخلود بثلاثية
الرياضة

شاهد| ضمك يتغلب على الخلود بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1446 هـ      18 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق ضمك على مضيفه الخلود بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منلفسات الجولة 28 من دوري روشن.

سجل كيفين نكوندو أول هدفين لضمك من ركلتي جزاء في الدقائق 18 و45 على التوالي.

وفي الشوط الثاني استطاع ميزاني أن يسجل هدف تقليص الفارق للخلود في الدقيقة 51، واضاف نيكولاي ستانسيو الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد ضمك إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، يليه الخلود في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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