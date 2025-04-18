شاهد| ضمك يتغلب على الخلود بثلاثية

البلاد- جدة
تغلب فريق ضمك على مضيفه الخلود بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منلفسات الجولة 28 من دوري روشن.
سجل كيفين نكوندو أول هدفين لضمك من ركلتي جزاء في الدقائق 18 و45 على التوالي.
وفي الشوط الثاني استطاع ميزاني أن يسجل هدف تقليص الفارق للخلود في الدقيقة 51، واضاف نيكولاي ستانسيو الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 73.
الفوز رفع رصيد ضمك إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، يليه الخلود في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.
هددددددف⚽!
الأول لضمك.. نكودو يسجل من علامة الجزاء🔥⚽
الخلود 0 × 1 ضمك#دوري_روشن_السعودي#الخلود_ضمك | #SSC pic.twitter.com/ix9imcQGc5
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
هددددددف⚽!
نكودو يسجل الثاني من علامة الجزاء🔥⚽
الخلود 0 × 2 ضمك#دوري_روشن_السعودي#الخلود_ضمك | #SSC pic.twitter.com/YJc4pTXq9H
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
هددددددف⚽!
الأول للخلود.. ميزياني يقلص الفارق🔥⚽
الخلود 1 × 2 ضمك#دوري_روشن_السعودي#الخلود_ضمك | #SSC pic.twitter.com/yX3ZifWVn4
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
هددددددف⚽!
الثالث لضمك.. ستانشيو يضعها من كرة ثابتة 🔥⚽
الخلود 1 × 3 ضمك#دوري_روشن_السعودي#الخلود_ضمك | #SSC pic.twitter.com/OC14yhjwpW
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025