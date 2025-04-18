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شاهد| القادسية يهزم النصر بثنائية في روشن

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1446 هـ      18 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
نجح فريق القادسية في تحقيق فوز مهم على ضيفه النصر، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري روشن.

في الدقيقة 23، أهدر ساديو ماني هدفًا مؤكدًا للنصر، بعدما فشل في استغلال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

بعدها، أحرز تركي العمار الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 35، فيما تمكن اللاعب ساديو ماني من إدراك هدف التعادل لفريق النصر في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 87 خطف أوباميانج الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 87.

هذا الفوز، رفع رصيد القادسية إلى 55 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الرابع في عدد النقاط. بينما تجمد رصيد النصر عند 57 نقطة بالمركز الثالث بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، و4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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