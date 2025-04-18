شاهد| القادسية يهزم النصر بثنائية في روشن

محمود العوضي- جدة
نجح فريق القادسية في تحقيق فوز مهم على ضيفه النصر، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري روشن.
في الدقيقة 23، أهدر ساديو ماني هدفًا مؤكدًا للنصر، بعدما فشل في استغلال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.
بعدها، أحرز تركي العمار الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 35، فيما تمكن اللاعب ساديو ماني من إدراك هدف التعادل لفريق النصر في الدقيقة 84.
وفي الدقيقة 87 خطف أوباميانج الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 87.
هذا الفوز، رفع رصيد القادسية إلى 55 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الرابع في عدد النقاط. بينما تجمد رصيد النصر عند 57 نقطة بالمركز الثالث بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، و4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.
هدددددف!⚽️
القمة تشتعل! 🔥
تركي العمار يفتتح أول الأهداف للقادسية في شباك النصر ⚽️
القادسية 1 × 0 النصر#دوري_روشن_السعودي #القادسية_النصر | #SSC pic.twitter.com/LFco22nAeq
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
هدددددف!⚽️
أسيست سحري من أوتافيو.. وماني يدرك التعادل 🟡⚽️🔥
القادسية 1 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي #القادسية_النصر | #SSC pic.twitter.com/5cThCyLvaC
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
لا تضمن "أوبــا" 👋🏻 🕸️ #القادسية_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/4WztXh3gyu
— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) April 18, 2025