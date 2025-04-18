شاهد| الأهلي يدك شباك الفيحاء بخماسية

البلاد- جدة
دك فريق الأهلي شباك ضيفه فريق الفيحاء بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 28 من دوري روشن.
افتتح روجر إبيانيز التسجيل للأهلي في الدقيقة 17، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 37
وسجل إيفان توني الهجف الثالث في الدقيقة 45+3، وعاد ليضيف الهدف الرابع للراقي بالدقيقة 68 من ركلة جزاء.
واختتم رياض محرز خماسية الأهلي في الدقيقة 82، وشهد اللقاء تلقي أولاندو موسكيرا حارس مرمى الفيحاء بطاقة حمراء بعد إمساكه بالكرة خارج منطقة الجزاء.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 29 محتلاً المركز الرابع عشر.
هددددددف⚽!
الأول للأهلي.. رأسية إيبانيز تعلن أول الأهداف🔥⚽
الأهلي 1 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/ptgHFKXi7X
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
هددددددف⚽!
إيبانيز مجددًا.. الأهلي يضيف الهدف الثاني🔥⚽
الأهلي 2 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/vB3mU6E2lB
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
هددددددف⚽!
الثالث للأهلي.. إيفان توني يظهر برأسية🔥⚽
الأهلي 3 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/UsTZ3NpnJG
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
هددددددف⚽!
الرابع للأهلي.. إيفان توني من علامة الجزاء🔥⚽
الأهلي 4 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/fG1hIQ9sCI
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025
هددددددف⚽!
خماسية أهلاوية.. محرز يضع بصمته🔥⚽
الأهلي 5 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/q8wTZaRCBf
— SSC (@ssc_sports) April 18, 2025