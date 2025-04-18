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شاهد| الأهلي يدك شباك الفيحاء بخماسية
الرياضة

شاهد| الأهلي يدك شباك الفيحاء بخماسية

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1446 هـ      18 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

دك فريق الأهلي شباك ضيفه فريق الفيحاء بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 28 من دوري روشن.

افتتح روجر إبيانيز التسجيل للأهلي في الدقيقة 17، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 37

وسجل إيفان توني الهجف الثالث في الدقيقة 45+3، وعاد ليضيف الهدف الرابع للراقي بالدقيقة 68 من ركلة جزاء.

واختتم رياض محرز خماسية الأهلي في الدقيقة 82، وشهد اللقاء تلقي أولاندو موسكيرا حارس مرمى الفيحاء بطاقة حمراء بعد إمساكه بالكرة خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 29 محتلاً المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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