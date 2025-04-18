السعودية تنهى مشاركتها في ألعاب القوى الآسيوية بـ”5″ ميداليات

الدمام – البلاد
اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات بحصد “5” ميداليات؛ منها “2” ذهبية، ومثلها برونزية وواحدة فضية.
ومثلت هذه المشاركة الأفضل من حيث المشاركات السابقة للمنتخبات السعودية في نفس الفئة العمرية تحت “18” عاما والتي تحققت فيها سابقا ميدالية واحدة فقط.
وحقق عباس عبدالباقي برونزية العشاري , فيما حقق الفريق المكون من مساعد السبيعي ومشعل هزازي ومبارك اليامي وعبدالله الجريان برونزية التتابع المتنوع.
وسبق هذه الميداليات في اليوم الختامي تحقيق “3” ميداليات لمحمد سراج الزاير في رمي المطرقة وهشام حكيم في “2000” م حيث حققا الذهبية في كل مسابقة فيما حقق فضية “110” م حواجز.
وعبر رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد علي الشيخي عن سعادته بما تحقق من منجزات سعودية في هذه البطولة وتحقيق أرقام جديدة سواء للرجال أو السيدات التي كان مشاركتهن أيضا مميزة.
وبين أن هناك العديد من المكتسبات تحققت في هذه البطولة من بينها تأكيد صعود جيل جديد من الابطال السعوديين في كافة منافسات أم الألعاب حيث تعقد عليهم آمال كبيرة في المستقبل.
وأشاد الشيخي بالمنافسات التي شهدتها البطولة وحجم الحضور وقوة السباقات حيث كانت المنافسة قوية بين المتسابقين والمتسابقات في البطولة.
وقدم الشيخي شكره للقيادة السعودية على كل الدعم التي تحظى به الرياضة وتوفير كل الإمكانيات من خلال وزارة الرياضة برئاسة الوزير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مما كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من نجاح مشهود , وإشادة كبيرة من كافة الوفود وعلى رأسها الاتحاد الآسيوي برئاسة اللواء دحلان الحمد،مبينا أن هذا النجاح لم يتحقق لولا العمل الكبير من كافة اللجان والمتطوعين وحجم المنافسة التي شهد لها جميع المهتمين بـ” أم الألعاب”.
من جانبه، عبر اللواء دحلان الحمد عن الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على هذه الاستضافة معتبرا أن هذه البطولة من أنجح البطولات القارية.
وتحدث في الحفل الختامي للبطولة التي أقيمت بمدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف أن هذه البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس وشهدت منافسة شريفة وحققت نجاحات كبيرة شاكرا المملكة على كل ما قدمته من أجل تسجيل هذا النجاح.