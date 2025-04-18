الخليج يبحث عن لقبه الثاني في كأس السوبر السعودي الإماراتي أمام شباب الأهلي

الدمام- البلاد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غدٍ السبت عند الساعة 3:45 عصرًا، وذلك على صالة نادي النهدة في مدينة دبي، ضمن نهائي النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة اليد.

يسعى الدانة إلى المحافظة على لقبه الذي حققه في النسخة الأولى من البطولة التي أُقيمت في فبراير من العام الماضي بمدينة الدمام، بعد أن تفوّق على شباب الأهلي بنتيجة (27-25) في لقاء مثير جمع الفريقين.

وأجرى الفريق مرانه الأخير على صالة اللقاء بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن بن نصر هلال، الذي حرص على دعم وتشجيع اللاعبين، حاثًا إياهم على تقديم مستوى يليق بتمثيل الوطن خير تمثيل، وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، كما تواجد في مران الأمس عضوا مجلس الإدارة علي المحسن وهشام حبيب.