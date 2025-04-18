الرياضة

الخليج يبحث عن لقبه الثاني في كأس السوبر السعودي الإماراتي أمام شباب الأهلي

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1446 هـ      18 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غدٍ السبت عند الساعة 3:45 عصرًا، وذلك على صالة نادي النهدة في مدينة دبي، ضمن نهائي النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة اليد.

يسعى الدانة إلى المحافظة على لقبه الذي حققه في النسخة الأولى من البطولة التي أُقيمت في فبراير من العام الماضي بمدينة الدمام، بعد أن تفوّق على شباب الأهلي بنتيجة (27-25) في لقاء مثير جمع الفريقين.

وأجرى الفريق مرانه الأخير على صالة اللقاء بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن بن نصر هلال، الذي حرص على دعم وتشجيع اللاعبين، حاثًا إياهم على تقديم مستوى يليق بتمثيل الوطن خير تمثيل، وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، كما تواجد في مران الأمس عضوا مجلس الإدارة علي المحسن وهشام حبيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *