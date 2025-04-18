الحضور مجاني لنهائي كأس آسيا لمؤازرة أخضر 17

الرياضةالحضور مجاني لنهائي كأس آسيا لمؤازرة أخضر 17 صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1446 هـ 18 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي عن فتح باب الحضور المجاني لنهائي كأس آسيا تحت 17، الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره الأوزبكي. ويستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا والذي سيجمع الأخضر بمنتخب أوزبكستان في السادسة من مساء الأحد المقبل. وأشار مجلس جمهور المنتخب السعودي اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” إلى أن الحضور سيكون مجانيًا مع نشر رابط حجز المقاعد مطالبًا الجماهير بالمبادرة. وكان الأخضر تحت 17 عامًا قد تخطى عقبة منتخب كوريا الجنوبية أمس الخميس بركلات الترجيح في لقاء نصف النهائي ليضرب موعدًا مع منتخب أوزبكستان الذي تفوق على كوريا الشمالية بثلاثية نظيفة.