البرازيلي “كارفاليو” مدربًا لجوجيتسو القادسية

الدمام- البلاد

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع البرازيلي ياغو كارفاليو لتدريب فريق الجوجيتسو بالنادي.

يملك كارفاليو الحاصل على الحزام الأسود، كفاءة فنية وخبرة تدريبية متميزة، إذ إنه حصل على رخصة تدريب معتمدة منذ عام 2012، وتولى مهام التدريب في كايو ألميدا سيلفا البرازيلية خلال الفترة من 2015 حتى 2021، كما تخصص في تدريب برنامج الأحزمة البيضاء، وتطوير وتدريب الفئات السنية، قبل أن يخوض مهمة احترافية في الإمارات خلال 2022 حتى 2024 بصفته مدربًا لبرنامج الجوجيتسو المدرسي.

ومن أبرز إنجازات كارفاليو تتويجه خمس مرات بطلًا لولاية ساو باولو في الجوجيتسو، وبطلًا لقارة أمريكا الجنوبية (AJP)، وحصوله عدة مرات على ميداليات افتتاحية في بطولة الجوجيتسو الدولية (IBJJF)، والمركز الثالث في الاتحاد الدولي للجوجيتسو الأوروبي، والمركزين الثاني والثالث في الاتحاد البرازيلي للجوجيتسو.

من جهته، أبدى كارفاليو سعادته بتولي مهام تدريب القادسية للجوجيتسو، مشيرًا إلى يسعى لتقديم البصمة الفنية المرجوة على مستوى الفريق ككل، ومساعدة اللاعبين بشكل خاص عبر منهجية تدريبية احترافية والإسهام بتأهيلهم في المنافسة والتتويج بالميداليات في البطولات والاستحقاقات المقبلة.

من ناحيته، قدم محمد آل مخلص المدير الفني لفريق الجوجيتسو بنادي القادسية شكره وتقديره لإدارة النادي على اهتمامها برياضة الجوجيتسو، التي تأتي استكمالًا لتفعيلها ودخولها المنافسة للمرة الأولى في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في تطوير الأداء الفني للاعبين، واكتشاف وصقل المواهب الشابة في الفئات السنية، وتحقيق المزيد من الميداليات والصعود لمنصات التتويج في المنافسة على المراكز الأولى في البطولات المحلية والدولية.